Cellino | «Sa perché i club vogliono giocare? Hanno già fatturato i premi della Lega»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 aprile 2020) Il Coronavirus ha toccato anche il presidente del Brescia, Massimo. Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista a Repubblica. Lo ha saputo venerdì. Positivi sia lui che la figlia. Abbiamo pubblicato un’anticipazione in cui lo racconta.ironizza, elenca i sintomi del coronavirus e ci aggiunge anche il dolore al fegato. Per poi aggiungere subito che quello gli è provocato dal calcio. Il presidente del Brescia è fortemente schierato dalla parte del no al ritorno in campo. «Assurdo si discuta ancora seo no», dice. Ci sono 9 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Il Paese non è abbastanza vicino alla gente. «Mi imbarazza l’insensibilità di questo governo. Sto pensando seriamente di prendere il passaporto inglese». Dice che la gente, a Brescia, è con ...