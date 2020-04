Cellino positivo al coronavirus | Stop al campionato | impensabile ricominciare

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Cellino annuncia: 'Sono positivo al #Covid_19, ora stop al calcio' - Sisifo1900 : RT @LotitoClaudio: Cellino è uno che te fa la morale e poi, con un familiare positivo, prende un aereo privato per passare la Pasqua nella… - venti4ore : Cellino positivo al coronavirus: “Non si può pensare di tornare a giocare” - Aquila6811 : RT @LotitoClaudio: Cellino è uno che te fa la morale e poi, con un familiare positivo, prende un aereo privato per passare la Pasqua nella… - Aquila6811 : RT @ANNAmoabere: Sono cattiva se penso che Cellino non sia positivo e che sia solo una messa in scena? -

