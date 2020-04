Catania | tredici agenti di Polizia per calmare l’ira di uomo Ecco cosa sarebbe accaduto

AlessioViscardi : Sta girando sui social un video che mostra la polizia di Catania immobilizzare e manganellare un uomo che era su un… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania tredici

NewNotizie

Da qualche ora, sui social, ha iniziato a circolare un video che mostra un massiccio intervento di Polizia in Viale Vittorio Veneto, a Catania. Cos’è successo? Pare che un uomo sia andato su tutte le ...Il capitano del Cagliari è ai box dalla fine di ottobre a causa di una fascite plantare al piede destro che non gli ha permesso di scendere in campo per gran parte del torneo, ma il tempo, ora, gioca ...