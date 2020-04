Catania, 13 poliziotti prendono a manganellate un uomo. Era sul bus senza biglietto (Di domenica 19 aprile 2020) Il filmato che sta circolando da diverse ore sui social mostra sei volanti della polizia e tre uomini dell'esercito, sono intervenuti a Catania, in via Vittorio Emanuele e pare che avrebbero accerchiato un uomo e forse colpito con i mezzi a disposizione, tra cui anche un manganello. Ecco cosa è successo. Leggi su fanpage (Di domenica 19 aprile 2020) Il filmato che sta circolando da diverse ore sui social mostra sei volanti della polizia e tre uomini dell'esercito, sono intervenuti a, in via Vittorio Emanuele e pare che avrebbero accerchiato une forse colpito con i mezzi a disposizione, tra cui anche un manganello. Ecco cosa è successo.

fanpage : Un episodio assurdo. Le immagini - MarioMerica : Uomo tenta la fuga e viene accerchiato dai poliziotti a Catania - cesarebrogi1 : RT @alessandro_cant: La solerzia delle forze dell'ordine. 13 poliziotti e 5 volanti per un solo uomo la cui unica colpa a quanto pare era… - alessandro_cant : La solerzia delle forze dell'ordine. 13 poliziotti e 5 volanti per un solo uomo la cui unica colpa a quanto pare e… - Rikjard76 : RT @Arteria_antifa: 'Non aveva il biglietto...' #Catania -

