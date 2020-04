Carolyn Smith, rivelazione prima di Ballando: “Ho tanto da raccontare” (Di domenica 19 aprile 2020) Ballando con le Stelle, Carolyn Smith rivela alle fan dalla quarantena: “Ho tanto da raccontare” L’amatissima giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith ci tiene a non lasciare sole neanche un attimo, senza il suo appoggio, le tantissime donne che la seguono per i suoi consigli e la sua solarità. Oltre al format web a cui prende parte ormai da diverse settimane attraverso il profilo Instagram Sensual Dance Fit, il presidente di giuria del talent di casa Rai resta attivo anche attraverso i suoi social. Si rivolge direttamente alle fan e chiede: “Cosa avete imparato durante questa quarantena?” Carolyn è convinta che, nonostante tutti i suoi aspetti negativi, questo periodo di quarantena ci abbia concesso il tempo necessario ad imparare molte cose nuove: Scrivetemi cosa avete imparato, così poi vi rispondo. Io ho tanto da raccontare ... Leggi su lanostratv Ballando con le stelle 2020 - Carolyn Smith : “Situazione devastante”

Come Carolyn Smith impiega il suo tempo durante la pausa forzata

Carolyn Smith - annuncio prima di Ballando 2020 : “Mi hanno scritto…” (Di domenica 19 aprile 2020)con le Stelle,rivela alle fan dalla quarantena: “Hoda raccontare” L’amatissima giudice dicon le Stelleci tiene a non lasciare sole neanche un attimo, senza il suo appoggio, le tantissime donne che la seguono per i suoi consigli e la sua solarità. Oltre al format web a cui prende parte ormai da diverse settimane attraverso il profilo Instagram Sensual Dance Fit, il presidente di giuria del talent di casa Rai resta attivo anche attraverso i suoi social. Si rivolge direttamente alle fan e chiede: “Cosa avete imparato durante questa quarantena?”è convinta che, nonostante tutti i suoi aspetti negativi, questo periodo di quarantena ci abbia concesso il tempo necessario ad imparare molte cose nuove: Scrivetemi cosa avete imparato, così poi vi rispondo. Io hoda raccontare ...

GenteVipNews : Carolyn Smith dimagrita, ma Ballando con le Stelle 2020 quando inizia? - zazoomnews : Come Carolyn Smith impiega il suo tempo durante la pausa forzata - #Carolyn #Smith #impiega #tempo - zazoomblog : Come Carolyn Smith impiega il suo tempo durante la pausa forzata - #Carolyn #Smith #impiega #tempo - zazoomnews : Come Carolyn Smith impiega il suo tempo durante la pausa forzata - #Carolyn #Smith #impiega #tempo - infoitcultura : Carolyn Smith, annuncio prima di Ballando 2020: “Mi hanno scritto…” -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith Carolyn Smith, rivelazione prima di Ballando: “Ho tanto da raccontare” LaNostraTv Raga...scateniamoci tutti con Senhit e la #FREAKYDANCE'.

... che unisce passi di danza conosciuti da tutti ai movimenti che la cantante avrebbe portato sul ... giudice di Ballando con le stelle, Carolyn Smith ...

Ballando con le stelle 2020, Carolyn Smith: “Situazione devastante”

Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Carolyn Smith, presidentessa della giuria di Ballando con le stelle ormai da tantissime ...

... che unisce passi di danza conosciuti da tutti ai movimenti che la cantante avrebbe portato sul ... giudice di Ballando con le stelle, Carolyn Smith ...Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Carolyn Smith, presidentessa della giuria di Ballando con le stelle ormai da tantissime ...