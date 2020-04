Carabinieri portano pc portatili a casa alunni (Di domenica 19 aprile 2020) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Cecchignola hanno recapitato dei PC portatili a casa di alcuni alunni che fino a questo momento avevano seguito le lezioni dallo smartphone, strumento limitato per seguire le videolezioni organizzate dai professori, perche’ non possessori di un pc o tablet. Il Dirigente Scolastico della scuola media ‘Indro Montanelli’ di piazza Lodovico Cerva, reperito il materiale informatico, ha chiesto l’aiuto dei Carabinieri per far si che gli apparati potessero essere consegnati nei domicili dei suoi studenti. In questo modo i ragazzi potranno, finalmente, seguire meglio a distanza le attivita’ didattiche. Leggi su romadailynews Parmense - la scuola è chiusa : i carabinieri portano libri e pc fino alle pendici del monte Penna

Perugia : anziano chiede tricolore da appendere al balcone - glielo portano i carabinieri

