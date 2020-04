Cara Ascani, alle nostre domande non ha dato alcuna risposta (Di domenica 19 aprile 2020) (articolo a cura di Staffetta Democratica) Gentile viceministra Anna Ascani,abbiamo letto ogni singola parola della sua risposta al nostro appello. Noi di Staffetta Democratica possiamo replicare su quanto abbiamo chiesto noi: abbiamo messo in luce alcuni temi, finora non trattati, che ci fa piacere ricordare:- Usare questo periodo per mettere in sicurezza le scuole e programmare un piano di rientro fin da ora per la riapertura in tempi stretti ( noi ci auguriamo di veder la scuola ripartire almeno a settembre )- Dare immediato adeguato supporto alle famiglie con figli disabili o che hanno delle fragilità;- Programmare la fase estiva per il periodo in cui i genitori rientreranno al lavoro;- Dotare tutte le studentesse e gli studenti di supporti tecnologici e connessione adeguate ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 aprile 2020) (articolo a cura di Staffetta Democratica) Gentile viceministra Anna,abbiamo letto ogni singola parola della suaal nostro appello. Noi di Staffetta Democratica possiamo replicare su quanto abbiamo chiesto noi: abbiamo messo in luce alcuni temi, finora non trattati, che ci fa piacere ricordare:- Usare questo periodo per mettere in sicurezza le scuole e programmare un piano di rientro fin da ora per la riapertura in tempi stretti ( noi ci auguriamo di veder la scuola ripartire almeno a settembre )- Dare immediato adeguato supportofamiglie con figli disabili o che hanno delle fragilità;- Programmare la fase estiva per il periodo in cui i genitori rientreranno al lavoro;- Dotare tutte le studentesse e gli studenti di supporti tecnologici e connessione adeguate ...

HuffPostItalia : Cara Ascani, alle nostre domande non ha dato alcuna risposta - Fabrizi34086510 : RT @millywo: Cara Ascani , Arcuri ha parlato di 150 mila test sierologici ! In Italia siamo 60 milioni e a Milano 3 milioni ! O darete la c… - zizionice : RT @millywo: Cara Ascani , Arcuri ha parlato di 150 mila test sierologici ! In Italia siamo 60 milioni e a Milano 3 milioni ! O darete la c… - ferroice40 : RT @millywo: Cara Ascani , Arcuri ha parlato di 150 mila test sierologici ! In Italia siamo 60 milioni e a Milano 3 milioni ! O darete la c… - ilestu : RT @millywo: Cara Ascani , Arcuri ha parlato di 150 mila test sierologici ! In Italia siamo 60 milioni e a Milano 3 milioni ! O darete la c… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Ascani Cara Ascani, alle nostre domande non ha dato alcuna risposta L'HuffPost Cara Ascani, alle nostre domande non ha dato alcuna risposta

Sicuramente la viceministro Ascani conosce la questione cruciale della routine nell’educazione dei nostri ... Il voucher baby sitter non può essere e non è la risposta come anche la didattica on line.

Sicuramente la viceministro Ascani conosce la questione cruciale della routine nell’educazione dei nostri ... Il voucher baby sitter non può essere e non è la risposta come anche la didattica on line.