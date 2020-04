Calciomercato Napoli | offerti 50 milioni di euro per Allan dall’Everton a gennaio

news24_napoli : Calciomercato Juventus, passo in avanti per Milik #Napoli - calciomercato_m : TUTTOSPORT - Napoli-Mertens, impantanata la trattativa per il rinnovo, Inter alla finestra - interchannel_ic : - calciomercatoit : #Napoli, per #Koulibaly e #Allan il presidente #DeLaurentiis chiede almeno 160 milioni ?? #CMITmercato… - sportli26181512 : Napoli: Jovic può restare in Liga, ma non al Real: Luka Jovic, attaccante... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Lipsia, a un passo un obiettivo del Napoli Calciomercato.com Agosto a tutta Champions, l'ultima idea Uefa

Tra le ipotesi sul tavolo la possibilità di giocare in piena estate la fase finale della coppa più importante: si partirebbe il 7 agosto con ...

Leccemania: la rivincita degli incompiuti e la conferma delle sorprese

LE RIVINCITE – Il Lecce, nelle scelte di mercato, ha optato su giocatori desiderosi di rimettersi in gioco dopo ... nel mese di febbraio, la doppietta in casa del Napoli. L’importanza di Lapadula però ...

Tra le ipotesi sul tavolo la possibilità di giocare in piena estate la fase finale della coppa più importante: si partirebbe il 7 agosto con ...LE RIVINCITE – Il Lecce, nelle scelte di mercato, ha optato su giocatori desiderosi di rimettersi in gioco dopo ... nel mese di febbraio, la doppietta in casa del Napoli. L’importanza di Lapadula però ...