Calciomercato Napoli, la Juventus punta su Milik per sostituire Higuain (Di domenica 19 aprile 2020) Calciomercato Napoli: l’attaccante polacco è in cima alla lista di Sarri per prendere il posto dell’argentino, che potrebbe tornare in patria dopo aver rescisso il contratto con la Juve. Serie A e serie B provano a ripartire, per ritrovare quella routine che comprende anche un mercato che fa già sognare i tifosi in astinenza. La Lega Pro sta invece pensando di chiedere alla Figc lo stop del campionato, con promozione in B delle tre squadre prime nei rispettivi gironi – il Monza, il Vicenza e la Reggina -, più una quarta che sarebbe estratta sorte fra quelle che avrebbero diritto a disputare i play off. In più ci sarebbero il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi. L’assemblea della Lega Pro è stata fissata per il 4 maggio, e la sua decisione verrebbe inoltrata al Consiglio federale che si riunirà pochi giorni ... Leggi su 2anews Calciomercato Napoli - offerti 50 milioni di euro per Allan dall’Everton a gennaio : discorso aperto

Calciomercato Napoli - Milik-Juventus : gradimento totale del polacco

Calciomercato Napoli - è sfida con Ancelotti per il difensore Gabriel Magalhaes (Di domenica 19 aprile 2020): l’attaccante polacco è in cima alla lista di Sarri per prendere il posto dell’argentino, che potrebbe tornare in patria dopo aver rescisso il contratto con la Juve. Serie A e serie B provano a ripartire, per ritrovare quella routine che comprende anche un mercato che fa già sognare i tifosi in astinenza. La Lega Pro sta invece pensando di chiedere alla Figc lo stop del campionato, con promozione in B delle tre squadre prime nei rispettivi gironi – il Monza, il Vicenza e la Reggina -, più una quarta che sarebbe estratta sorte fra quelle che avrebbero diritto a disputare i play off. In più ci sarebbero il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi. L’assemblea della Lega Pro è stata fissata per il 4 maggio, e la sua decisione verrebbe inoltrata al Consiglio federale che si riunirà pochi giorni ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, scambio col Napoli | C’è anche Higuain! - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Sky: 'Novità dall'Uefa: le date per #Juventus e #Napoli, quando giocano gli ottavi di Champions!' Il piano fino alla final… - calciomercato_m : CORONAVIRUS - Il Napoli prepara il rientro: test ogni tre giorni, squadra in ritiro, docce in camera, distanziament… - calciomercato_m : MERCATO - CdS: Napoli, rifiutati 50 milioni dall'Everton di Ancelotti a gennaio per Allan - news24_napoli : Calciomercato Juventus, passo in avanti per Milik #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Lipsia, a un passo un obiettivo del Napoli Calciomercato.com Inter, mani su Giroud. Si studiano altri due colpi in attacco: c'è un'idea di scambio

L'attacco dell'Inter della prossima stagione potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Tra i tanti nomi in ballo, secondo quanto scrive tra le pagine della sua edizione odierna sul quotidiano T ...

Agosto a tutta Champions, l'ultima idea Uefa

Inizia da domani una settimana fondamentale per il destino della Champions e dell'Europa League, interrotte per la pandemia. L'Uefa, che ha costituito due gruppi di lavoro sui calendari e sugli aspett ...

L'attacco dell'Inter della prossima stagione potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Tra i tanti nomi in ballo, secondo quanto scrive tra le pagine della sua edizione odierna sul quotidiano T ...Inizia da domani una settimana fondamentale per il destino della Champions e dell'Europa League, interrotte per la pandemia. L'Uefa, che ha costituito due gruppi di lavoro sui calendari e sugli aspett ...