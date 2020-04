Calciomercato Napoli: Arkadiusz Milik, Dries Mertens e Allan nel mirino della Juventus (Di domenica 19 aprile 2020) Arkadiusz Milik piace alla Juventus. Le voci degli ultimi giorni trovano conferma. La destinazione bianconera sarebbe molto gradita al polacco, che non dovrebbe rinnovare col Napoli. Da parte del giocatore c’è un gradimento totale e questo sarebbe il principale risultato ottenuto dagli intermediari mossi dalla “Vecchia Signora” già da tempo. I rapporti tra il Napoli e l’attaccante, dopo quattro stagioni conditi da tanti goal e due infortuni pesanti, sembrano compromessi. In azzurro il centravanti della nazionale polacca guadagna 2,5 milioni di Euro a stagione, ma ne aveva chiesti il doppio per prolungare. Arkadiusz Milik vuole altro: soprattutto ritrovare l’uomo che a suo tempo ne sponsorizzò l’arrivo in Italia, cioè Maurizio Sarri. Secondo la Rai, inoltre, i bianconeri vorrebbero puntare anche Dries ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato – Tris di napoletani per la Juventus - al Napoli piace un bianconero

