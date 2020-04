Calano ancora i decessi. Costante la decrescita dei ricoveri nelle terapie intensive. Ma nelle ultime 24 ore scoperti oltre tremila nuovi contagi (Di domenica 19 aprile 2020) E’ ancora il calo dei ricoveri nelle terapie intensive il dato più significato fornito nell’aggiornamento giornaliero del Dipartimento di Protezione civile. Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è 178.972, con un incremento , rispetto a ieri, 3.047 nuovi contagi. Il numero totale dei pazienti attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri, di questi 2.635 sono ricoverati in terapia intensiva, con una decrescita, sempre rispetto a sabato, di 98 pazienti. I malati ricoverati con sintomi sono 25.033, con un incremento di 26 pazienti. Sono, invece, 80.589, pari al 74% del totale, i positivi in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 433 e portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale, invece, a 47.055, con un incremento ... Leggi su lanotiziagiornale Protezione civile bollettino domenica 19 aprile : calano ancora i ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus - calano ancora le vittime : stabili i nuovi contagi

Calano ancora ricoveri e decessi - meno pazienti in terapia intensiva (Di domenica 19 aprile 2020) E’il calo deiil dato più significato fornito nell’aggiornamento giornaliero del Dipartimento di Protezione civile. Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus è 178.972, con un incremento , rispetto a ieri, 3.047 nuovi contagi. Il numero totale dei pazienti attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri, di questi 2.635 sono ricoverati in terapia intensiva, con una, sempre rispetto a sabato, di 98 pazienti. I malati ricoverati con sintomi sono 25.033, con un incremento di 26 pazienti. Sono, invece, 80.589, pari al 74% del totale, i positivi in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 433 e portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale, invece, a 47.055, con un incremento ...

Agenzia_Ansa : #Covid_19: calano le vittime, ancora giù le terapie intensive. Sono i nuovi dati della Protezione civile… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 433 morti in 24 ore, calano ancora ricoverati in terapie intensive #coronavirusitalia… - repubblica : Coronavirus in Lombardia, calano i ricoveri anche in terapia intensiva: 'Ma dato decessi vuol dire che siamo ancora… - iljokeer : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: 433 morti in 24 ore, calano ancora ricoverati in terapie intensive #coronavirusitalia - MariaGiuliaDelf : RT @Agenzia_Ansa: #Covid_19: calano le vittime, ancora giù le terapie intensive. Sono i nuovi dati della Protezione civile #Coronavirus #AN… -