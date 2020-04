Brusaferro | «Ripresa dello sport? Gli eventi di massa vanno evitati»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020) Silvio, presidente dell’Iss, ha parlato della possibilità che riprenda lo: le parole dell’esperto Il presidente dell’Iss Silvio, intervenuto sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato della possibile. RIAPERTURA – «La parola chiave è convivere per mesi col virus e rispettare individualmente le regole per evitare il contagio. Nel tempo avremo più conoscenze su come si diffonde il Sars-CoV 2, più farmaci e più strumenti di diagnosi però non fasciamoci la testa. Lo batteremo solo con l’immunità gregge data dal vaccino che non arriverà prima di fine anno».– «È giusto avere una prospettiva di normalità e immaginare che potremmo riprendere la nostra vita. Tenendo conto però ...