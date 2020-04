Bonus 2000 euro Campania: come fare la domanda, modulo, chi ne ha diritto, requisiti (Di domenica 19 aprile 2020) Secondo quanto scritto dal sito BlastingNews, la Regione Campania ha previsto un bando per cui da domani, 20 aprile, al 30 aprile, si possono inoltrare le domande per ricevere un Bonus a fondo perduto per le micro-imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi. CHI POTRA’ fare LA domanda? Attraverso il link presente sul sito della Regione Campania, potranno, dalle ore 10:00 del 20 aprile 2020 fino alle ore 24:00 del 30 aprile 2020, richiedere il Bonus a fondo perduto le seguenti categorie di micro-imprese: Estrazioni di minerali da cave e miniere; Attività manifatturiere; Costruzioni; Commercio al dettaglio; Ristorazione; Servizi di informazione e comunicazione (Attività di proiezione cinematografica); Attività professionali, scientifiche e tecniche; Sanità e assistenza sociale; Altre attività di servizi; Attività di famiglie e ... Leggi su oasport (Di domenica 19 aprile 2020) Secondo quanto scritto dal sito BlastingNews, la Regioneha previsto un bando per cui da domani, 20 aprile, al 30 aprile, si possono inoltrare le domande per ricevere una fondo perduto per le micro-imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi. CHI POTRA’LA? Attraverso il link presente sul sito della Regione, potranno, dalle ore 10:00 del 20 aprile 2020 fino alle ore 24:00 del 30 aprile 2020, richiedere ila fondo perduto le seguenti categorie di micro-imprese: Estrazioni di minerali da cave e miniere; Attività manifatturiere; Costruzioni; Commercio al dettaglio; Ristorazione; Servizi di informazione e comunicazione (Attività di proiezione cinematografica); Attività professionali, scientifiche e tecniche; Sanità e assistenza sociale; Altre attività di servizi; Attività di famiglie e ...

20 del Regolamento regionale n. 2/2000 e s. m. e i.) nell’ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell’ambito territoriale del Comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di ...

Bonus a fondo perduto, ma non per i fotografi: l'appello di un lettore

Dubbi e perplessità in merito all'avviso pubblico delle micro-imprese per la concessione del bonus a fondo perduto, da parte di un fotografo con annessa vendita di materiale fotografico che esercita ...

Dubbi e perplessità in merito all'avviso pubblico delle micro-imprese per la concessione del bonus a fondo perduto, da parte di un fotografo con annessa vendita di materiale fotografico che esercita ...