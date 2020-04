Bollettino coronavirus 19 aprile 2020 della protezione civile (Di domenica 19 aprile 2020) Vediamo insieme il Bollettino coronavirus 19 aprile 2020. Ci saranno delle buone notizie? I numeri continuano a scendere: meno contagi e meno decessi fanno ritenere che ormai ci si stia avviando verso una fase calante dell’epidemia. Il che non vuol dire che stia per finire, anzi, gli esperti avvertono che la strada sarà lunga e che ci stiamo avviando verso un periodo di convivenza con il Covid 19. Il distanziamento sociale, le mascherine ed i guanti, ci accompagneranno ancora per mesi. Ecco le ultime novità. Emergenza coronavirus: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo Dunque i numeri scendono: oltre ai contagi e ai decessi, ci sono meno ricoverati nelle terapie intensive, pertanto le strutture sanitarie, libere dalla pressione delle scorse settimane, possono affrontare meglio la situazione. Intanto una nota di palazzo Chigi, a fronte di voci che volevano un ... Leggi su pianetadonne.blog Bollettino Emilia Romagna - conferenza stampa/ Diretta dati coronavirus 19 aprile

Bollettino Protezione civile 19 aprile/ Brusaferro “Convivere col coronavirus”

