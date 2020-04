Birdman: trama, cast, finale alternativo e streaming del film (Di domenica 19 aprile 2020) Birdman: trama, cast, finale alternativo e streaming Questa sera, domenica 19 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Birdman, film del 2014 co-scritto, diretto e co-prodotto da Alejandro González Iñárritu, con protagonisti Michael Keaton, Emma Stone ed Edward Norton. Un film che ha ricevuto ben nove candidature agli Oscar 2015, vincendone quattro per miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia. Ha inoltre ricevuto sette candidature ai Golden Globe 2015, aggiudicandosene due. Ma qual è la trama di Birdman? Il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Riggan Thomson è una celebrità decaduta, un attore che disperatamente tenta di allontanarsi dalla figura che tanto lo ha reso celebre, il supereroe Birdman. Anche per questo mette in scena a Broadway uno spettacolo teatrale tratto ... Leggi su tpi Birdman film stasera in tv 19 aprile : cast - trama - curiosità - streaming (Di domenica 19 aprile 2020)Questa sera, domenica 19 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2014 co-scritto, diretto e co-prodotto da Alejandro González Iñárritu, con protagonisti Michael Keaton, Emma Stone ed Edward Norton. Unche ha ricevuto ben nove candidature agli Oscar 2015, vincendone quattro per miglior, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia. Ha inoltre ricevuto sette candidature ai Golden Globe 2015, aggiudicandosene due. Ma qual è ladi? Il? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Riggan Thomson è una celebrità decaduta, un attore che disperatamente tenta di allontanarsi dalla figura che tanto lo ha reso celebre, il supereroe. Anche per questo mette in scena a Broadway uno spettacolo teatrale tratto ...

