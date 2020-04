Birdman | la spiegazione del finale del film

Leggi su movieplayer

(Di domenica 19 aprile 2020), ilvincitore di 4 premi Oscar, si conclude in maniera troppo enigmatica? Veniamo in vostro soccorso con la nostradel. Ammettiamolo: dopo quasi due ore di piano sequenza, una colonna sonora composta per lo più da una batteria, un ritmo da commedia e personaggi chiusi nei loro drammi egocentrici, dopo aver intuito le critiche e le bonarie prese in giro verso l'industria cinematografica americana, dopo che la doppia personalità di Riggan sembrava averci rassicurato, siamo arrivati a quell'ultima inquadratura dicon una certa confusione in testa. Riggan si è suicidato o aveva davvero dei superpoteri come il supereroe che lo ha portato al successo nel 1992? Dobbiamo considerare la scena in ospedale come un sogno o è accaduta realmente? ...