Bergamasco di 31 anni muore in Germania dove era stato trasferito per le cure da Covid-19

Un Bergamasco di soli 31 anni, Steven Rovelli, di Cusio, in valle Brembana, è morto oggi per coronavirus. Era ricoverato a Lipsia, in Germania, dov'era stato trasferito nelle scorse settimane.Cusio è un piccolo centro di soli 240 abitanti, dove tutti si conoscono: "È un giorno triste per la nostra comunità. Quando un piccolo paese come il nostro perde un giovane di 31 anni, un amico, innamorato del suo paese e delle sue montagne, con una vita davanti, un sorriso sempre pronto, e tante speranze per il futuro, non ci sono parole per esprimere il dolore e lo sconforto. Stiamo vicini a Daniela, Ivo, Gloria, la nonna Carla e il nonno Vincenzo, a Francesca, e a tutta la famiglia. Ciao Steven", ha scritto il Comune in una nota.

Bergamasco di 31 anni muore in Germania dove era stato trasferito per le cure da Covid-19

Un bergamasco di soli 31 anni, Steven Rovelli, di Cusio, in valle Brembana, è morto oggi per coronavirus. Era ricoverato a Lipsia, in Germania, dov’era stato Cusio è un piccolo centro di soli 240 ...

