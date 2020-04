Benedetta Rossi mostra la sua ricrescita sui social e Paola Turani le risponde: è allarme capelli bianchi (Di domenica 19 aprile 2020) Che cosa farete quando le restrizioni cadranno e pian piano si potrà tornare alla vita di tutti i giorni? Tra le prime cose che certamente molto vorranno fare, in tutta sicurezza, una seduta dal parrucchiere! Capelli bianchi e ricrescite imperversano e ormai va di moda mostrare il proprio “disagio” anche sui social. Oggi a mostrare una foto della sua ricrescita, ci ha pensato Benedetta Rossi. La food blogger ha scritto sui social: “Battuta di Marco “si è fermata la crescita ma non la ricrescita” 🤣 …comunque io sto così, come siete messe voi a capelli ?! “. In pochi minuti tantissime le risposte e i messaggi di chi si è improvvisata parrucchiera con al tinta fatta in casa ( le tinte vendute al supermercato hanno avuto un incremento esponenziale nelle vendite). E tra i commenti anche quello di un’altra ... Leggi su ultimenotizieflash Benedetta Rossi riceve una email di scuse per gli insulti ricevuti

