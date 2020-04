Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede lunedì 20 aprile 2020, anticipazioni (Di domenica 19 aprile 2020) cosa succederà a Beautiful, Una Vita e Il Segreto nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2020? Scopritelo nelle nostre anticipazioni.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 20 aprile 2020Beautiful, news: Shauna asseconda la bugia di Flo Lo scorso weekend, per via di una serie di malintesi, tutti quanti hanno pensato che Flo (Katrina Bowden) stesse per rivelare a Hope i risultati del test del DNA. La Logan intanto ha deciso di presentare Flo alla madre Brooke (Katherine Kelly Lang) e alle zie Donna (Jennifer Gareis) e Katie (Heather Tom. Le tre Logan, commosse dal ricordo di Storm, hanno deciso di accettare la ragazza in famiglia. Quinn (Rena Sofer) e Bill (Don Diamont) hanno parlato invece di quanto accaduto con Flo. Shauna (Denise Richards) resterà sconvolta quando apprenderà che la figlia è ... Leggi su tvsoap Beautiful anticipazioni puntata 20 aprile 2020 : Shauna vuole la verità

