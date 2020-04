Basket, Eurolega 2020: possibile Final Eight in estate e a porte chiuse. Gli scenari e chi sarebbe qualificato (Di domenica 19 aprile 2020) L’Euroleague Basketball, per bocca del presidente Jordi Bertomeu, ha comunicato nei giorni scorsi la propria intenzione di assicurare un seguito all’Eurolega 2019-2020, sospesa dalla metà di marzo a causa della pandemia di Covid-19. Sebbene persista la volontà di conservare il format originale, al momento l’ipotesi più plausibile per portare a termine la massima competizione continentale di Basket è la disputa di una Final Eight durante l’estate, in sede unica e rigorosamente a porte chiuse. Bertomeu ha inquadrato la situazione e ha dettato le linee-guida per il proseguimento della stagione: “Crediamo di non poter giocare più tardi della fine di luglio. Siamo assolutamente contrari a disputare partite a settembre e ottobre. Ciò creerebbe problemi con i calendari e metterebbe a repentaglio la stagione successiva. ... Leggi su oasport Basket : Eurolega - si lavora per finire l’annata 2019-2020 ad Atene - a Mosca o in Lituania

