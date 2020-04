Bari | ladri in azione nella notte svuotato il bar dell’ospedale Di Venere | rubati anche i

Leggi su baritalianews

(Di domenica 19 aprile 2020) Un raid in pienaal bar dell’Ospedale didiuna banda di malviventi ha fatto irruzione nel Bar LadYes del Diper svaligiare tutto. Il bar era in funzione per i medici del Diin prima linea per la lotta contro il Covid-19. Isi sono introdotti nel locale dal tetto e dopo aver forzato la cassa, hanno ripulito il bar. Il danno si aggirerebbe intorno ai 10 mila euro. Rubato il cibo che era destinano come gesto di solidarietà ai medici. Il titolare del bar ha detto che: “Rubare il cibo destinato ad un gesto di solidarietà verso i medici impegnati in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid ci getta nello sconforto più profondo. Avevamo deciso di devolvere il nostro lavoro a questo fine, ma ci ritroviamo con le spalle al muro a causa di due balordi».