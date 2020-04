Barelli Federnuoto | «Malagò si interessi agli altri sport invece di interventi

(Di domenica 19 aprile 2020) «La verità è che molte norme di sicurezza e contenimento resteranno in piedi fino a che non ci sarà il vaccino. E questo potrebbe significare la morte delloin Italia». Lo dichiara, al Giornale, Paolo, presidente dellaitaliana ed europea. È fondamentale seguire la cautela degli esperti, ma occorre intervenire a livello economico con misure preventive piuttosto che con norme che limitino solo la frequenza dei luoghi.menti «è chiaro che palestre, piscine e centriivi rischieranno a breve di chiudere». Serve un intervento importante del Governo. «Il ministro Spadafora si sta battendo per lodi base ma è ancora troppo poco, serve un intervento deciso del governo. Pensando in positivo, e cioè che fra qualche mese gli impianti possano riaprire, la verità ...

Ultime Notizie dalla rete : Barelli Federnuoto

"La verità è che molte norme di sicurezza e contenimento resteranno in piedi fino a che non ci sarà il vaccino. E questo potrebbe significare la morte dello sport in Italia". Parole che allarmerebbero ...Duecento milioni di euro per salvare le società sportive, vero motore dello sport italiano. Il presidente della Federazione italiana nuoto Paolo Barelli lancia una richiesta precisa al Governo in un ...