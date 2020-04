Barbaro (Asi) “Bisogna aiutare i gestori degli impianti sportivi” (Di domenica 19 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Finora da parte del Governo non ho visto nulla di concreto per aiutare il mondo dello sport italiano, che e' in estrema sofferenza. Serve un intervento massiccio in favore dei gestori degli impianti sportivi, che non godono di nessuna rappresentativita'”. Questa la richiesta avanzata da Claudio Barbaro al Governo, alle prese con le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia Covid-19. “I 50 milioni stanziati per i collaboratori sportivi – ha osservato il senatore della Lega all'Italpress – potranno anche aumentare, ma servono risposte di sistema. Vedo invece il solito modo di trattare le cose passando per le istituzioni classiche, dal Coni alle federazioni, che pero' non rappresentano chi oggi sta vivendo la sofferenza maggiore. Sto parlando del fenomeno dello sport destrutturato: nessuno si sta ponendo ... Leggi su liberoquotidiano Barbaro (Asi)”Cinquanta milioni al mondo dello sport una mortificazione” (Di domenica 19 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Finora da parte del Governo non ho visto nulla di concreto peril mondo dello sport italiano, che e' in estrema sofferenza. Serve un intervento massiccio in favore deisportivi, che non godono di nessuna rappresentativita'”. Questa la richiesta avanzata da Claudioal Governo, alle prese con le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia Covid-19. “I 50 milioni stanziati per i collaboratori sportivi – ha osservato il senatore della Lega all'Italpress – potranno anche aumentare, ma servono risposte di sistema. Vedo invece il solito modo di trattare le cose passando per le istituzioni classiche, dal Coni alle federazioni, che pero' non rappresentano chi oggi sta vivendo la sofferenza maggiore. Sto parlando del fenomeno dello sport destrutturato: nessuno si sta ponendo ...

Per il presidente dell'Asi queste sono "le esigenze reali. Io sono un grande tifoso di calcio, ma i problemi del pallone sono totalmente secondari rispetto alla tenuta del sistema sportivo". Infine ...

