Bankitalia: crollo del Pil intorno al 5% nel primo trimestre 2020, le stime nel bollettino economico

con un’ulteriore caduta nel secondo trimestre, e una ripresa anche sostenuta a seguire, con la produzione industriale che potrebbe limare le perdite più in fretta del turismo per cui la crisi potrebbe ...Il Pil, secondo alcune fonti vicine al dossier, verrebbe indicato in un -8% per il 2020. Una caduta superiore a quella indicata dalla Banca d’Italia (-5%), da Confindustria (-6%), ma inferiore a ...