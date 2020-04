“Auguri di guarigione a Cellino, ma non si pretenda lo stop. ‘Tutti fermi perché io sono malato” (Di domenica 19 aprile 2020) Ennesimo intervento di Arturo Diaconale sul proprio profilo ufficiale Facebook. Destinatari del suo messaggio con Cellino e Malagò. “Auguri di pronta guarigione al presidente del Brescia Massimo Cellino che, rientrato nella sua città dopo aver passato la Pasqua con la famiglia in Sardegna ha scoperto di essere affetto da coronavirus. Auguri a lui ed ai suoi famigliari con l’auspicio di incontrarlo come sempre frizzante e combattivo quando, a campionato finalmente ripreso, la sua squadra verrà ospitata allo Stadio Olimpico. Gli auspici e gli auguri non sono in contraddizione con la considerazione che la sua richiesta di vedere interrotto e concluso il campionato a causa della propria malattia debba essere interpretata come una singolare pretesa: “Tutti fermi perché io sono malato”. Cellino, comunque, non sembra essere il solo ad ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 19 aprile 2020) Ennesimo intervento di Arturo Diaconale sul proprio profilo ufficiale Facebook. Destinatari del suo messaggio cone Malagò. “Auguri di prontaal presidente del Brescia Massimoche, rientrato nella sua città dopo aver passato la Pasqua con la famiglia in Sardegna ha scoperto di essere affetto da coronavirus. Auguri a lui ed ai suoi famigliari con l’auspicio di incontrarlo come sempre frizzante e combattivo quando, a campionato finalmente ripreso, la sua squadra verrà ospitata allo Stadio Olimpico. Gli auspici e gli auguri nonin contraddizione con la considerazione che la sua richiesta di vedere interrotto e concluso il campionato a causa della propria malattia debba essere interpretata come una singolare pretesa: “Tuttiperché iomalato”., comunque, non sembra essere il solo ad ...

