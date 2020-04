Aston Martin - Bertarelli e Toto Wolff diventano azionisti (Di domenica 19 aprile 2020) Da mesi impegnata a rafforzare il proprio capitale finanziario, l'Aston Martin ha arruolato nel giro di poche ore due nuovi e importanti investitori: si tratta di Enrico Bertarelli, imprenditore nel settore farmaceutico, nonché l'uomo più ricco della Svizzera e Toto Wolf, attuale team principal della Mercedes in Formula 1.Capitali elvetici. Bertarelli ha acquistato il 3,6% della Casa automobilistica britannica, ma la sua quota potrebbe diluirsi a breve (fino allo 0,7%) in seguito all'emissione di nuove azioni da parte dell'Aston Martin in programma lunedì prossimo. Stesso discorso per Wolff, che ha rilevato il 4,77% ma è destinato a scendere sotto l'1%.Sullo sfondo, la Formula 1. L'investimento del manager ed ex pilota austriaco, che detiene il 30% del team Mercedes F1, è del tutto privato, fanno sapere dal suo entourage. E non comporterà, per ... Leggi su quattroruote F1 - l’Aston Martin torna in pista dal 2021

