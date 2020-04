Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia quella di Bolle (10.4%) (Di domenica 19 aprile 2020) Paolo Bonolis Su Rai1 Roberto Bolle – Danza con Me Best Of ha conquistato 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre desolate ha raccolto davanti al video 5.132.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Ozzy – Cucciolo Coraggioso ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 I Topi 2 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Speciale Stasera Italia Weekend totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Cara, insopportabile Tess ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Agente 007 – La Spia che mi Amava ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove L’Amore Bugiardo ha raccolto .000 spettatori e l’% di share. Access Prime Time Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il % con ... Leggi su davidemaggio Ascolti tv sabato 18 aprile 2020

Ascolti TV sabato 18 Aprile 2020 - dati auditel e share ieri : Bolle vs Bonolis - tra Danza con me e Ciao Darwin ecco chi ha vinto

Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020 (Di domenica 19 aprile 2020) PaoloSu Rai1 Roberto– Danza con Me Best Of ha conquistato 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre desolate ha raccolto davanti al video 5.132.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da .000 spettatori (%). Su Italia 1 Ozzy – Cucciolo Coraggioso ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 I Topi 2 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Speciale Stasera Italia Weekend totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Cara, insopportabile Tess ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Agente 007 – La Spia che mi Amava ha raccolto .000 spettatori con l’%. Su Nove L’Amore Bugiardo ha raccolto .000 spettatori e l’% di share. Access Prime Time Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il % con ...

zazoomblog : Ascolti TV Sabato 18 aprile 2020 - #Ascolti #Sabato #aprile - zazoomblog : Ascolti Tv sabato 18 aprile - #Ascolti #sabato #aprile - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 18 aprile 2020 - italiaserait : Ascolti TV sabato 18 Aprile 2020, dati auditel e share ieri: Bolle vs Bonolis, tra Danza con me e Ciao Darwin ecco… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 18 aprile 2020: Il meglio di Danza con me Ciao Darwin 8 - #Ascolti #sabato #aprile #2020: -