Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020 La replica di Bonolis 20 2% doppia quella di Bolle

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 19 aprile 2020) PaoloSu Rai1 Roberto– Danza con Me Best Of ha conquistato 2.515.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin – Terre desolate ha raccolto davanti al video 5.132.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Rai2 Petrolio Antivirus è stato seguito da 1.364.000 spettatori (5%). Su Italia 1 Ozzy – Cucciolo Coraggioso ha intrattenuto 1.468.000 spettatori (5%). Su Rai3 I Topi 2, con partenza alle 22.05, ha raccolto davanti al video 1.799.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia Weekend totalizza un a.m. di 1.024.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Cara, insopportabile Tess ha registrato 813.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 Agente 007 – La Spia che mi Amava ha raccolto 561.000 spettatori con il 2.1%. Su Nove L’Amore Bugiardo ha raccolto 359.000 spettatori e il 3% di ...