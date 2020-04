Arriva il “lunedì dei prestiti” ma le banche non sono pronte. Si temono disordini (Di domenica 19 aprile 2020) Si moltiplicano i timori dei sindacati per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, quando si potranno finalmente presentare le richieste di finanziamento fino a 25mila euro previste dal Decreto Liquidità. Lo scenario che crea preoccupazione è che, di fronte all’impreparazione delle banche, si possano scatenare reazioni spazientite o addirittura violente agli sportelli. Non è un caso che le principali sigle sindacali abbiano indirizzato una lettera alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere aiuto nella gestione della situazione. La lettera dei sindacati a Lamorgese A firmare la lettera, i segretari generali Lando Sileoni (Fabi), Riccardo Colombani (First-Cisl), Giuliano Calcagni (Fisac-Cgil), Massimo Masi (Uilca-Uil) ed Emilio Contrasto (Unisin). “Alcune banche non sono pronte a concedere prestiti alle imprese”, ... Leggi su quifinanza (Di domenica 19 aprile 2020) Si moltiplicano i timori dei sindacati per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, quando si potranno finalmente presentare le richieste di finanziamento fino a 25mila euro previste dal Decreto Liquidità. Lo scenario che crea preoccupazione è che, di fronte all’impreparazione delle, si possano scatenare reazioni spazientite o addirittura violente agli sportelli. Non è un caso che le principali sigle sindacali abbiano indirizzato una lettera alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere aiuto nella gestione della situazione. La lettera dei sindacati a Lamorgese A firmare la lettera, i segretari generali Lando Sileoni (Fabi), Riccardo Colombani (First-Cisl), Giuliano Calcagni (Fisac-Cgil), Massimo Masi (Uilca-Uil) ed Emilio Contrasto (Unisin). “Alcunenona concedere prestiti alle imprese”, ...

