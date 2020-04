Antonella Elia/ “Paolo Ciavarro? E’ stato tappezzeria nella casa” (Non è la D’Urso)

(Di domenica 19 aprile 2020)ospite a Live - Non; la D'per parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020: "Licia Nunez? la più falsa"

31102016top : RT @del_cobra: Già immagino Antonella Elia che non si zittisce manco pe sbaglio #ciavarrini - del_cobra : Già immagino Antonella Elia che non si zittisce manco pe sbaglio #ciavarrini - Ainigriv99 : RT @DMFemme_: Antonella Elia e fidanzato nella stessa frase con Paul e Clez mi fa tremare. Se sento solo accennare alla storia del età facc… - DMFemme_ : Antonella Elia e fidanzato nella stessa frase con Paul e Clez mi fa tremare. Se sento solo accennare alla storia de… - emmaiismysun : Quindi ricapitolando mancano: Adriana Volpe, Fiordaliso, Rugani, Pdb, Antonella Elia, Aristide E poi forse vedrem… -

Antonella Elia ospite della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il programma condotto da Barbara D’Urso e trasmesso domenica 19 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. L’ex valletta di Mike ...Il reality è terminato di recente con la vittoria di Paola Di Benedetto. Protagoniste indiscusse, però, anche Antonella Elia e Adriana Volpe, che la D’Urso ha assolutamente voluto invitare per parlare ...