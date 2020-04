Antonella Elia massacra mezza casa del GF Vip | “Lo odio Gli avrei tirato una testata e

Leggi su bitchyf

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il Grande Fratello Vip 4 è finito da due settimane, ma se pensate chesi sia calmata vi sbagliate di grosso. La showgirl è ancora molto arrabbiata con i suoi coinquilini e ieri in una diretta ha attaccatodel GF Vip. In una live Instagram con Chi Magazine, l’ex gieffina si è scagliata contro Licia Nunez, Antonio Zequila, Valeria Marini e Patrick Rey Pugliese. Praticamente ha risparmiato solo la sauna e il divano. L’attacca contro Licia Nunez. “Licia è la più falsa, ha usato tattiche, ha immaginato di usare argomentazioni, di avvicinarsi alle persone al momento opportuno, ha fatto la piccola stratega, ha programmato tutto. – ha continuato– Non mi sono trattenuta, ma potevo essere molto peggio. Ci sono delle persone a cui non posso pensare perché altrimenti mi si rivoltano le ...