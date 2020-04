Anticipazioni Uomini e Donne Gemma Galgani, rivelazione: “Troverà l’amore” (Di domenica 19 aprile 2020) Uomini e Donne Gemma Galgani, rivelazione: “Troverà l’amore”. Le Anticipazioni Lunedì 20 aprile torna Uomini e Donne con il trono di Gemma Galgani e Giovanna Abate, con Gianni Sperti e Tina Cipollari nel ruolo di opinionisti. Anche a distanza, separate da uno schermo e da una stanza, Gemma Galgani e Tina Cipollari continueranno a litigare, come ha anticipato un video pubblicato sui profili social della trasmissione di Maria De Filippi. Ci sarebbero buone notizie per Tina sulla dama torinese del parterre del Trono Over e forse riuscirà a sbarazzarsi di lei una volta per tutte. Gemma Galgani troverà l’amore, ma non durante il suo percorso a Uomini e Donne, che ormai dura da più di dieci anni, bensì fuori dal contesto televisivo. A rivelarlo è stato Solange su Eva3000: “Troverà l’amore, lo sento ... Leggi su lanostratv Anticipazioni Uomini e Donne : lite tra Tina e Gemma con le mascherine - interviene Maria (VIDEO)

