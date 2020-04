Anticipazioni Il Segreto 25 Aprile 2020 – L’ingenuità di Marta e le preoccupazioni di Rosa

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 19 aprile 2020)IlSabato 25– L’ingenuità die ledirivela a sua sorella di essere felice all’idea di dover rimandare la partenza per Bilbao, questo per lei significa una sola cosa e cioè poter approndire la conoscenza con Adolfo. Quello che ignora è che anche sua sorella si è innamorata di lui e vorrebbe conoscerlo meglio. In un secondo momento Isabel ordina ad Antoñita di preparare una stanza della casa perchè sta per arrivare Francisca, la padrona della Casona. Poi aggiunge che il suo arrivo è avvolto dal mistero quindi sarebbe meglio che non ne parlasse con nessuno. Questo atteggiamento spiega in parte il comportamento avuto con Raimundo, al quale non ha saputo dire granchè su dove fosse realmente Francisca. Antonita allora capisce che la situazione va ...