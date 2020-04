Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×18 su Sky | DeLuca accusa una crisi isterica

Leggi su lanostratv

(Di domenica 19 aprile 2020) Spoiler Grey’s16×18 su FoxLife: Meredith Grey preoccupata perLunedì 20 marzo, su FoxLife, andrà in onda il diciottesimo episodio della sedicesima stagione di Grey’s. La puntata, intitolata “Dai qualcosa“, verrà trasmessa interamente in lingua originale con il solo ausilio dei sottotitoli italiani. A partire dalle 22.00, i telespettatori assisteranno alle nuove avventure di Meredith Grey alle prese con un’importante giornata interamente dedicata agli interventi pro bono. Un’iniziativa nobile che tuttavia avrà delle conseguenze. Il sovraffollamento del pronto soccorso darà, infatti, vita ad una serie di problemi organizzativi che destabilizzeranno il team di Miranda Bailey. Nel frattempo, in ambulatorio, Andrewassisterà una giovane paziente accompagnata dalla zia. Lo strano ...