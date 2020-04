Angri | un nuovo caso | ora sono 21 i positivi

(Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “C’è unpositivo nel Comune di, ma appartiene ad una categoria professionale tra le più esposte al rischio di contagio”. Con queste parole, poco prima della mezzanotte, ieri sera, il sindaco diha comunicato alla popolazione, in diretta sul suo profilo Facebook l’esito di un tampone che ha portato a 21 il totale dei casinel comune di. Il primo cittadino ci ha tenuto a ribadire che il contagio è avvenuto in ambito lavorativo, a difesa delle rigide misure di contenimento adottate su tutto il territorio. Molto probabilmente si tratta di un operatore sanitario. L'articolo, un: ora21 iproviene da Anteprima24.it.

