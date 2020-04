Ambra Angiolini: “Mia figlia è libera nonostante il Coronavirus” (Di domenica 19 aprile 2020) La cantante ed attrice, Ambra Angiolini, condivide un post Instagram con un disegno sul viso. A realizzarlo, sua figlia Jolanda Ambra Angiolini (Fonte foto: Getty Images)Anche Ambra Angiolini, famosa ed apprezzata, cantante, attrice e conduttrice italiana, resta a casa durante il Covid-19. Come per tanti personaggi legati alla tv, è molto facile seguire la sua quotidianetà tramite social, dove Ambra è abbastanza attiva. Nel pomeriggio di sabato, Ambra ha rilasciato un nuovo post Instagram, con uno strano disegno sul viso, per quello che non è uno degli effetti da aggiungere al pc, ma qualcosa di più simile ad un tatuaggio. Invece si scopre che è stata la figlia, Jolanda, probabilmente usando del normalissimo trucco, a realizzare questo sofisticato disegno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ELETTRA LAMBORGHINI CONFESSA: “GRAZIE ... Leggi su chenews Ambra Angiolini torna in prima serata. Poi svela : “Voglio essere banale”

Francesco Renga/ Gaffe Mara Venier "Salutami Ambra Angiolini" ma non sa che i due...

Non è la Rai torna in Televisione con Ambra Angiolini (Di domenica 19 aprile 2020) La cantante ed attrice,, condivide un post Instagram con un disegno sul viso. A realizzarlo, suaJolanda(Fonte foto: Getty Images)Anche, famosa ed apprezzata, cantante, attrice e conduttrice italiana, resta a casa durante il Covid-19. Come per tanti personaggi legati alla tv, è molto facile seguire la sua quotidianetà tramite social, doveè abbastanza attiva. Nel pomeriggio di sabato,ha rilasciato un nuovo post Instagram, con uno strano disegno sul viso, per quello che non è uno degli effetti da aggiungere al pc, ma qualcosa di più simile ad un tatuaggio. Invece si scopre che è stata la, Jolanda, probabilmente usando del normalissimo trucco, a realizzare questo sofisticato disegno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: ELETTRA LAMBORGHINI CONFESSA: “GRAZIE ...

Valter14032653 : RT @fabrizioparati: 'Mi basterà andare a fare una passeggiata in centro a Brescia. Sogno le vacanze in via Lamarmora. Oppure un luglio stup… - cultothe : Check out AMBRA ANGIOLINI 'TE PERTENEZCO' RARISSIMO CD IN SPAGNOLO stampa Argentina #Ambra #Agiolini… - zazoomblog : Ambra Angiolini torna in prima serata. Poi svela: “Voglio essere banale” - #Ambra #Angiolini #torna #prima - andreddllsi : @paolocelata @fraschianchi @welikeduel Chissà perché Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati distaccati. -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini Ambra Angiolini: "Mia figlia è libera nonostante il... CheNews.it Primo Maggio 2020 Ambra Angiolini in diretta su Rai 3 in prima serata

Il Primo Maggio 2020 sarà celebrato con Ambra Angiolini in diretta su Rai3. La festa dei lavoratori che da 30 anni si svolge a piazza San Giovanni in Laterano a Roma, questa volta sarà differente.Le ...

Vasco, Zucchero, Ligabue, Cremonini: ecco gli 80 artisti che hanno risposto a Laura Pausini

E oltre 50 personaggi del cinema e del teatro, settori che insieme alla musica rappresentano buona parte del mondo dell'intrattenimento dal vivo (ci sono anche Ambra Angiolini, Paola Cortellesi, ...

Il Primo Maggio 2020 sarà celebrato con Ambra Angiolini in diretta su Rai3. La festa dei lavoratori che da 30 anni si svolge a piazza San Giovanni in Laterano a Roma, questa volta sarà differente.Le ...E oltre 50 personaggi del cinema e del teatro, settori che insieme alla musica rappresentano buona parte del mondo dell'intrattenimento dal vivo (ci sono anche Ambra Angiolini, Paola Cortellesi, ...