Amadeus dice si al Sanremo Bis: sarà il Festival dopo il coronavirus. Scoop di Mara Venier (Di domenica 19 aprile 2020) Possiamo definirlo in qualche modo uno Scoop? Verrebbe da dire proprio di si. Mara Venier è stata colei che ha accolto Amadeus per la prima volta in tv a parlare della sua edizione di Sanremo, la 70esima. E’ stata la donna che il direttore artistico ha voluto al sabato, nella finale, per aprire la serata. E il cerchio si chiude oggi a Domenica IN. Perchè proprio nella puntata odierna del programma di Rai 1, Amadeus fa una rivelazione sul prossimo Sanremo. La sua non è proprio una conferma esplicita ma le sue parole sembrano lasciare pochi dubbi. Nella puntata di Domenica IN del 19 aprile 2020, Mara si è collegata in diretta con Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo che stanno trascorrendo questa quarantena nel loro appartamento a Roma. Tra un allenamento in giardino con Josè, i compiti da fare, la spesa…E le riunioni di Amadeus, come ... Leggi su ultimenotizieflash Lucio Presta contro Alessandro Cattelan : «Parla di Amadeus per farsi notare. Quando dice che gli hanno proposto Sanremo - era allo specchio?»

Lucio Presta risponde ad Alessandro Cattelan : “Dice che Sanremo si guarda a prescindere da chi lo conduce? Mai mi sarei aspettato tirasse in mezzo Amadeus per farsi notare”

Lucio Presta contro Alessandro Cattelan : «Parla di Amadeus per farsi notare. Quando dice che gli hanno proposto Sanremo - era allo specchio?» (Di domenica 19 aprile 2020) Possiamo definirlo in qualche modo uno? Verrebbe da dire proprio di si.è stata colei che ha accoltoper la prima volta in tv a parlare della sua edizione di, la 70esima. E’ stata la donna che il direttore artistico ha voluto al sabato, nella finale, per aprire la serata. E il cerchio si chiude oggi a Domenica IN. Perchè proprio nella puntata odierna del programma di Rai 1,fa una rivelazione sul prossimo. La sua non è proprio una conferma esplicita ma le sue parole sembrano lasciare pochi dubbi. Nella puntata di Domenica IN del 19 aprile 2020,si è collegata in diretta cone sua moglie Giovanna Civitillo che stanno trascorrendo questa quarantena nel loro appartamento a Roma. Tra un allenamento in giardino con Josè, i compiti da fare, la spesa…E le riunioni di, come ...

eliophilia : RT @borraccino_: Sembrano non esserci più dubbi sul prossimo #Sanremo2021: 'Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al seco… - LucaDondoni : Diciamo che #Amadeus mantiene ció che dice e soprattutto non cambia idea. #Sanremo2021. Ah era lo scorso 4/2/2020… - allesword : RT @GalantoMassimo: #Amadeus dice sì a #Sanremo2021. - PatriziaAlessa2 : RT @borraccino_: Sembrano non esserci più dubbi sul prossimo #Sanremo2021: 'Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al seco… - gaetano19762010 : RT @borraccino_: Sembrano non esserci più dubbi sul prossimo #Sanremo2021: 'Ho sempre detto che al primo Sanremo non si dice di no, al seco… -