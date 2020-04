Amadeus ci sarà al prossimo Festival di Sanremo | Non è il secondo

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Francesca Galicisembra abbia deciso di fare il bis aldidopo qualche incertezza e tentennamento delle settimane successive al trionfo; un ragionamento furbo, il suo, in vista dell'uscita dalla pandemia Un'altra puntata con ospiti in collegamento per Domenica In, che nel ricco parterre di protagonisti in diretta dalle loro abitazioni, che questo pomeriggio ha avuto anchee sua moglie Giovanna. Il conduttore ha chiacchierato a lungo con la conduttrice ed; stato inevitabile ripercorrere con lui i momenti salienti di2020, l'ultimo grande evento al quale gli italiani hanno potuto assistere prima che il coronavirus facesse irruzione nel Paese modificandolo nel profondo. "Sembrano passati due anni, sembra una cosa lontanissima. In effetti; stato l'ultimo momento di aggregazione, ricordo quei giorni come un bagno di ...