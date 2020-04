Allerta Meteo Lazio: criticità idrogeologica da domani per 36 ore (Di domenica 19 aprile 2020) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi il documento “Previsione Sinottica e QPF” che riporta una “previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Lo comunica in una nota la Protezone Civile del Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticita’ e pertanto “inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticita’ idrogeologica con validita’ dalle prime ore di domani, lunedi’ 20 aprile e per le successive 24-36 ore su Bacini costieri nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri”. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato ... Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo Veneto : vento forte fino a mercoledì

Allerta Meteo Puglia : criticità gialla per venti forti e pioggia

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : venti in arrivo al Centro Sud [MAPPE e BOLLETTINI] (Di domenica 19 aprile 2020) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi il documento “Previsione Sinottica e QPF” che riporta una “previsione di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Lo comunica in una nota la Protezone Civile del. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticita’ e pertanto “inoltrato un bollettino congialla per criticita’con validita’ dalle prime ore di, lunedi’ 20 aprile e per le successive 24-36 ore su Bacini costieri nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri”. La Sala Operativa Permanente della Regioneha diramato ...

DPCgov : Domani, #13aprile, il bollettino di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per rischio idraulico, idrogeologico e r… - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 20/04/2020, diramato dal @DPCgov il 19/04/2020 Ricevi #Allert… - NoiNotizie : #Puglia #meteo: #maltempo, allerta per possibili temporali domani (immagine: fonte protezione civile della Puglia) - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Lunedì 20/04/2020 ?? #AllertaGialla in Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Pu… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 20/04/2020, diramato dal @DPCgov il 19/04/2020 Ricevi… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta meteo gialla arrivano i temporali dalla mezzanotte di oggi Ravennawebtv.it Ravenna: allerta gialla per criticità idrogeologica dalla mezzanotte di oggi, domenica 19 aprile

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 19 aprile, alla mezzanotte di domani, lunedì 20, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica, emessa ...

Meteo Catania: variabile domenica, molte nubi lunedì, piogge martedì

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. lunedì, 20 aprile: Nubi sparse ...

Dalla mezzanotte di oggi, domenica 19 aprile, alla mezzanotte di domani, lunedì 20, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica, emessa ...I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente. lunedì, 20 aprile: Nubi sparse ...