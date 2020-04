Al Bano | grave lutto per il cantante | “È morto per coronavirus”

Leggi su chenews

(Di domenica 19 aprile 2020) Unha colpito AlCarrisi e Romina Power. &E; mancata una persona a loro cara, di grande importanza per il loro matrimonio InstagramL’epidemia di coronavirus &e; a tratti inarrestabile. Molte le vittime che si &e; lasciata alle spalle. Unaperdita ha colpito anche gli ex coniugi AlCarrisi e Romina Power. &E; venuto a mancare, infatti, Detto Mariano, il testimone di nozze della coppia di cantanti pi&u; amata dagli italiani. Una storia toccante che ha distrutto ildi Cellino San Marco, che ai microfoni di Rai Radio 2 ha raccontato: “Mi ha fatto piangere perdere un amico. Si &e; beccato questo virus e ci ha lasciato la vita”. Detto Mariano era un arrangiatore e produttore discografico. Algli era molto legato, tant’&e; che fu scelto come testimone delle nozze con ...