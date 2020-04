Aida Yespica: oggi, età, fidanzato, Instagram, altezza (Di domenica 19 aprile 2020) Aida Yespica è una showgirl, modella e attrice venezuelana nata il 15 luglio 1982. In Italia, Aida Yespica ha ottenuto la popolarità televisiva soprattutto grazie alla seconda edizione de L'Isola dei Famosi. Altri programmi televisivi, ai quali la modella venezuelana ha preso parte negli anni successivi, sono stati Bulldozer, alcuni varietà comici firmati da Pier Francesco Pingitore (Torte in Faccia, E io pago e Gabbia di Matti), Lucignolo, Fenomenal, Chiambretti Night e la nona edizione de L'Isola dei Famosi.Aida Yespica: oggi, età, fidanzato, Instagram, altezza 19 aprile 2020 19:47. Leggi su blogo Aida Yespica svela il suo amore segreto : “Era donna famosissima”

Aida Yespica ha svelato un segreto davvero inaspettato qualche tempo fa a Rivelo: ha amato per oltre un anno una donna famosissima. Ecco di chi si tratta. Aida Yespica qualche tempo fa ha ...

Aida Yespica è scomparsa dai social da diverse settimane facendo allarmare e preoccupare i tantissimi fan che si chiedono: “cosa è successo?” Aida Yespica è scomparsa dai social. La showgirl e modella ...

Aida Yespica ha svelato un segreto davvero inaspettato qualche tempo fa a Rivelo: ha amato per oltre un anno una donna famosissima. Ecco di chi si tratta. Aida Yespica qualche tempo fa ha ...

Aida Yespica è scomparsa dai social da diverse settimane facendo allarmare e preoccupare i tantissimi fan che si chiedono: "cosa è successo?" Aida Yespica è scomparsa dai social. La showgirl e modella ...