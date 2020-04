Acerbi | “Zaniolo tra i più talentuosi Europeo? Farò di tutto per esserci”

Leggi su romanotizie24

(Di domenica 19 aprile 2020) Francescogiocatore di spicco del club biancoceleste, esprime le sue opinioni sui giovani Calciatori Italiani intervistato in diretta Instagram sulla pagina “Che fatica la vita da bomber”.. Il primo nome a cui pensa è quello di Nicolò Zaniolo “Mi fa impazzire, a grande forza fisica, è un bell’animale”. Prosegue, citando tra i suoi preferiti il centrocampista classe 2000 del Brescia Sandro Tonali. “Sono tanti i giovani bravi” secondo, “La costanza fa la differenza”. Francesconon manca di certo di personalità, la sua esperienza in campo fa dormire sonni tranquilli ai tifosi Laziali, il difensore 32enne scalpita nel tornare in campo, per giocarsi le chance di vincere lo scudetto con la Lazio. Di seguito pensa al capocannoniere di questa stagione di Serie A non che suo compagno di ...