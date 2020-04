‘A che serve questa maniglia?’: così i carabinieri scoprono il deposito di droga al Parco Verde (Di domenica 19 aprile 2020) Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel Parco Verde di Caivano (Napoli): addosso gli hanno trovato della droga e una maniglia che apriva il vano ascensore di una palazzina vicina, dove erano nascosti altri 600 grammi di marjuana. Il ragazzo, pregiudicato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo. Leggi su fanpage Coronavirus - Conte : «Dovremo convivere per mesi col virus. Governo tecnico? Serve uno politico che ci metta la faccia»

CORONAVIRUS/ Salute e lavoro - la fase 2 che serve ai giovani italiani

Pupo contro il pubblico del Grande Fratello / "Non serve! Signorini? Vi dico che.." (Di domenica 19 aprile 2020) Un giovane di 22 anni è stato arrestato nelVerde di Caivano (Napoli): addosso gli hanno trovato dellae una maniglia che apriva il vano ascensore di una palazzina vicina, dove erano nascosti altri 600 grammi di marjuana. Il ragazzo, pregiudicato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo.

matteorenzi : Da giorni insisto sulla #scuola. Gli esami vanno fatti, sul serio. E se davvero hanno deciso che si tornerà sui ban… - DavidSassoli : L’@Europarl_IT ha votato, a larga maggioranza, a favore di un forte piano di ricostruzione economica per l'UE che p… - NaliOfficial : Se porto me ???? Tu porti te ???? Abbiamo tutto quello che ci serve ???? Ad ognuno il suo #Houseparty ???? - PepitaLenta : Quando trovi il tweet che ti serve proprio nel momento in cui ti serve - AndreaDianetti : @andreadelogu Andrew ma te pare che il coltello stia nascosto in posto dove per prenderlo serve... un coltello????? -

Ultime Notizie dalla rete : che serve “Telemedicina e cure a distanza, Covid ci fa capire che serve una svolta” BergamoNews.it Verità non novità, soprattutto per la scuola (altro che feliciometro!)

Servono le insufficienze, come servono i no, serve che qualcuno mi dica che ho sbagliato e che io sia capace di accettarlo e capirlo. Venire a scuola contenti. Se bastasse innovazione, nessuna ...

Servono soldi per le imprese, utilizziamo anche il Sardex

Ma riusciranno le banche a fornire liquidità in tempi ragionevoli alle imprese? Oggi serve una azione di sistema che coinvolge direttamente le istituzioni. A casa nostra serve una presa di posizione ...

Servono le insufficienze, come servono i no, serve che qualcuno mi dica che ho sbagliato e che io sia capace di accettarlo e capirlo. Venire a scuola contenti. Se bastasse innovazione, nessuna ...Ma riusciranno le banche a fornire liquidità in tempi ragionevoli alle imprese? Oggi serve una azione di sistema che coinvolge direttamente le istituzioni. A casa nostra serve una presa di posizione ...