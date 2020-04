72 contagiati a Villa Torano: ma il giorno prima nell’assurdo video l’amministratore fa cantare gli anziani (Di domenica 19 aprile 2020) Nel racconto lombardo-centrico di questa epidemia, ci stiamo dimenticando delle Rsa del Sud Italia e, con colpevole distrazione, soprattutto di quelle calabresi. In particolare, di quello che sta accadendo nella Rsa Villa Torano, in quel di Torano Castello, 4.000 abitanti in provincia di Cosenza. In cui a Pasqua scoppia un focolaio spaventoso tra ospiti e personale sanitario: 78 persone positive. Una donna di 90 anni, ospite della struttura, viene portata in ospedale con difficoltà respiratorie e muore il 16 aprile. “Un morto e 78 positivi ma tutti asintomatici”, si difende la struttura nella persona dell’amministratore della Rsa Massimo Poggi. Una roba da scomodare Massimo Galli per approfondire lo strano caso del ceppo omertoso di Coronavirus in quel di Villa Torano: il virus silente, che non parla, non si manifesta, manco un colpo di tosse, uno starnuto, una ... Leggi su tpi Ceppaloni - sale a 7 il numero di contagiati dal Covid : caso collegato a Villa Margherita

Villa Margherita - i dati dei 52 nuovi contagiati : 25 i sanniti - 11 comuni interessati

Coronavirus Benevento - 53 contagiati a Villa Margherita : 48 risultano asintomatici e in salute (Di domenica 19 aprile 2020) Nel racconto lombardo-centrico di questa epidemia, ci stiamo dimenticando delle Rsa del Sud Italia e, con colpevole distrazione, soprattutto di quelle calabresi. In particolare, di quello che sta accadendo nella Rsa, in quel diCastello, 4.000 abitanti in provincia di Cosenza. In cui a Pasqua scoppia un focolaio spaventoso tra ospiti e personale sanitario: 78 persone positive. Una donna di 90 anni, ospite della struttura, viene portata in ospedale con difficoltà respiratorie e muore il 16 aprile. “Un morto e 78 positivi ma tutti asintomatici”, si difende la struttura nella persona dell’amministratore della Rsa Massimo Poggi. Una roba da scomodare Massimo Galli per approfondire lo strano caso del ceppo omertoso di Coronavirus in quel di: il virus silente, che non parla, non si manifesta, manco un colpo di tosse, uno starnuto, una ...

Neverajoy11 : @Corriere Si, se glielo sparano in villa con le catapulte il rischio diventa molto alto. Per fortuna leggendo i vos… - EmArm78 : RT @DirdiCronaca: #RegioneCronaca Villa Torano. Ad oggi sono 78 i contagiati nella Valle del Crati e dell’Esaro - DirdiCronaca : #RegioneCronaca Villa Torano. Ad oggi sono 78 i contagiati nella Valle del Crati e dell’Esaro… - bnotizie : Covid19, 60 casi per Villa Torano. Sono inclusi anche i familiari (contagiati) - C17Joker : RT @lanuovacalabria: Coronavirus. 1.011 casi in Calabria, 20 più di ieri. I contagiati di Villa Torano sono 78 (ELENCO PER PROVINCE) https:… -

Ultime Notizie dalla rete : contagiati Villa Villa Torano, il Coronavirus si espande a Montalto, Acri, Bisignano e Luzzi: 77 contagiati Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza 72 contagiati a Villa Torano: ma il giorno prima nell’assurdo video l’amministratore fa cantare gli anziani

Peccato che a Villa Torano, già la settimana precedente ... Ad ogni modo, la Procura di Cosenza ha aperto un’indagine e i Nas dei carabinieri hanno acquisito tutta la documentazione per comprendere le ...

Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino del 19 aprile: +376 contagi, continuano a calare i ricoveri

a cui si aggiungono 40 letti ordinari nella struttura privata Villa Serena; 128 a Cesena, di cui 26 per terapia intensiva). Attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ...

Peccato che a Villa Torano, già la settimana precedente ... Ad ogni modo, la Procura di Cosenza ha aperto un’indagine e i Nas dei carabinieri hanno acquisito tutta la documentazione per comprendere le ...a cui si aggiungono 40 letti ordinari nella struttura privata Villa Serena; 128 a Cesena, di cui 26 per terapia intensiva). Attività dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ...