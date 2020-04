5 Detersivi ECO fai da te | da quello per pavimenti a quello per la lavastoviglie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 19 aprile 2020) 5ECO fai da te, economici e veloci da preparare! Volete preparare in casa deiche siano del tutto naturali , economici e che non inquinano l’ambiente? Ecco qualche ricetta perfetta per deifai da te. Per iCon pochi ingredienti potrete preparare in casa un ottimo detersivo per detergere i vostri. Vi serviranno: 3 litri di acqua calda 5 cucchiai di aceto di vino bianco 5 cucchiai di alcool denaturato Un pezzo di sapone di Marsiglia. Riempire un secchio per le pulizie con l’acqua calda ed aggiungere l’aceto di vino bianco, l’alcool denaturato e il sapone di Marsiglia. Indossare un paio di guanti e con un bastoncino mescolare il tutto. Se il sapone dovesse avere difficoltà a sciogliersi con i guanti bisognerà ridurlo in poltiglia. Il vostro detersivo per iè pronto ...