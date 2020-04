163 morti per il covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 19 aprile 2020) Si registrano 163 iper il-19 in24 ore. Il numero complessivo dei decessi sale a 12.050 vittime. I nuovi contagiati sono 855, con 66.236 casi in totale. In aumento i ricoveri (+300 rispetto a sabato), mentre calano quelli in terapia intensiva (922 rispetto ai 947 sempre di sabato). Intanto sarà definitivo da domani l’obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa in tutti i comuni della Toscana, come indicato dall’ordinanza della Regione del 6 aprile. Domani scatta l’obbligo a Firenze, Livorno, e Massa. Oggi è entrato in vigore a Pisa, Grosseto e Carrara, e dai giorni scorsi era già effettivo a Prato, Pistoia, Lucca, Siena e Arezzo. La misura è già partita nei comuni più piccoli dove la distribuzione gratuita delle mascherine ai residenti era già stata completata. Il ...