Zoff su Meret | ”La storia del gioco con i piedi ha stufato Il portiere è decisivo quando

Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi,ha caratteristiche simili» ha continuato. . Non si fermano le voci sulla porta del Napoli, contesa tra Meret e… Leggi ...Le scelte di Gattuso sull'alternare Ospina e Meret hanno spinto Dino Zoff a intervenire in difesa di quest'ultimo ai microfoni di Radio Marte: "Questa storia del gioco con i piedi non mi trova d'accor ...