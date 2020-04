World Press Photo | tutti i vincitori del premio fotogiornalistico

Leggi su vanityfair

(Di sabato 18 aprile 2020) Un uomo, mano sul petto, recita poesie di protesta contro il governo: la foto «Straight voice», scattata a Khartum, in Sudan, durante un blackout, il 19 giugno 2019, ha vinto la 63a edizione del World Press Photo. Il più importante premio fotogiornalistico del mondo ha proclamato i vincitori – fra i lavori di 4.282 fotografi, provenienti da 125 paesi per un totale di 73.996 immagini – sui suoi social network: la cerimonia, che era in programma ad Amsterdam, è stata annullata per l’emergenza coronavirus.