Willian | “Giocare? Ho paura di prendere il coronavirus e infettare la mia famiglia”

Leggi su fanpage

(Di sabato 18 aprile 2020) La confessione del brasiliano,, non è un caso isolato: la Premier lavora per tornare in campo a giugno e chiudere la stagione ma tra i calciatori c'è grande perplessità sulle condizioni di sicurezza e sul rischio di restare contagiati. Il calcio è uno sport di contatto e se in campo avvenisse un contrasto ci sarebbe il rischio di trasmetterci il virus. E se resto infetto poi torno a casa e magari lo passo anche a mia moglie oppure alle mie figlie".