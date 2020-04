Whirlpool | il responsabile relazioni industriali Trerotola | La sicurezza è una priorità

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 aprile 2020) Per“ladelle persone, collaboratori, clienti, fornitori e consumatori è una priorità assoluta”. Lo afferma ildelle, Carmine, commentando il protocollo disiglato con i sindacati e sottolineando che “mai come in questo momento gli elettrodomestici sono essenziali nella vita degli italiani, che sono giustamente costretti a rimanere nelle proprie abitazioni” per limitare la diffusione del coronavirus. Quanto alle riaperture, “siamo in contatto con le autorità locali e le prefetture e ci auguriamo di poter riprendere la produzione quanto prima”. “In tutti i sitiabbiamo prontamente implementato tutte le misure necessarie al contenimento del virus, applicando scrupolosamente i decreti e le disposizioni dei protocolli siglati a livello ...